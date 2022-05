Trotz der ökonomischen Wolken am Horizont befindet sich Infineon aktuell in der besten aller Welten. Die Margen sind hoch und der Auftragsüberhang würde für drei Jahre Produktion reichen. Der Markt scheint noch lange nicht gesättigt. Aktuell ist eine Bodenbildung im Gange, die schnell von Kurssteigerungen gefolgt werden könnte, wenn sich das anspruchsvolle Umfeld verbessert. Am 9. Mai veröffentlichte Infineon die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 und bei dieser Gelegenheit erhöhte der neue CEO Jochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...