Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) oder zumindest die Aktie steht gerade nicht so hoch in der Gunst der Investoren. Das liegt an der Growth-Schwäche und einem Shortseller-Bericht. Wobei es nicht ganz eindeutig auszumachen ist, was derzeit das primäre Problem ist. Fest steht jedoch, dass die fundamentale Bewertung dieses US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts im Moment sehr, sehr preiswert ist. Bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von 16,5 und einer Dividendenrendite von deutlich über ...

