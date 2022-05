Die Allianz ist zu einem Schuldeingeständnis im Streit um die sogenannten Structured Alpha Fonds bereit. Auf die Allianz-Tochter AGI kommen nun neben den Entschädigungen an Investoren in Milliardenhöhe noch Zahlungen an US-Behörden von ungefähr 850 Mio. US-Dollar zu. Vor Kurzem hatte die Allianz noch angekündigt, die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA mit Großinvestoren sowie für mögliche behördliche Strafzahlungen auf insgesamt 5,6 Mrd. Euro zu erhöhen (AssCompact berichtete). Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...