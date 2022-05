Der untere Chart zeigt deutlich, dass eine kräftige Aufwärtsreaktion her muss, will die Aktie den Niedergang der letzten Monate stoppen. Quartalsberichte von Aurora Cannabis waren in der Vergangenheit mitunter eine heikle Angelegenheit. Die (An)Spannung im Vorfeld des kürzlich präsentierten Berichts war dementsprechend groß. Aurora Cannabis berichtete am Donnerstag (12.05.) über das 3. Quartal (3-Monats-Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...