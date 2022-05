In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich gesunken. In der Schweiz mit durchschnittlich 1,75 Rappen am meisten, gefolgt von Deutschland mit einem 1,35 Cent Rückgang. Kanada stellt den USA in Aussicht die durch Sanktionen ausfallenden 672.000 B/T russischen Rohöls durch bis zu 900.000 B/T kanadisches Öl zu ersetzen. Die USA gehen auf Venezuela zu und ermöglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...