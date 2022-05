Während sich die Lithiumaktien in Australien wieder nach oben arbeiten, tut sich der Sektor in Nordamerika noch schwer. Doch glaubt man dem jüngsten Bericht von Benchmark Mineral Intelligence, dann wird jedes Projekt benötigt, um das sich aufbauende Lithium-Defizit zu einzudämmen.Die wachsende Nachfrage nach Lithium für Batterien bedeutet, dass der Sektor einem Bericht zufolge Investitionen in Höhe von 42 Milliarden Dollar benötigt, um die erwartete Nachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts zu erfüllen. ...

