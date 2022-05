Mit einem kräftigen Anstieg begeht E.ON den heutigen Handelstag. Die Aktie schießt nämlich um rund zwei Prozent nach oben. Damit notiert der Wert nun bei 10,16 EUR. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles E.ON-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von E.ON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche E.ON-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 10,43 EUR liegt dieses Hoch. Für E.ON geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die für die Zukunft von E.ON eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...