Hamburg (ots) -Die Medix Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Medix Global, bietet ihren individuellen Gesundheitsservice ab sofort auch für Patient*innen in Deutschland an. Sie unterstützt damit grundlegend bei vielen Herausforderungen im deutschen Gesundheitssystem.Steigende Ausgaben im Gesundheitswesen, der Mangel an Ärzt*innen und medizinischen Fachkräften sowie die Suche nach geeigneten Spezialist*innen und anschließend häufig lange Termin-Wartezeiten sind nur einige von zahlreichen Problemen, mit denen Patient*innen im deutschen Gesundheitssystem konfrontiert sind. Viele Anbieter versuchen, diesen Problemen mit digitalen Angeboten zu begegnen. Meist richten sich diese jedoch nur an Patient*innen mit einem bestimmten medizinischen Problem, weshalb keine ganzheitliche medizinische Betreuung erfolgt.Das Unternehmen Medix Global stellt sich bereits seit 2006 diesen Herausforderungen. Durch die Kombination von digitalen Gesundheitslösungen mit persönlicher Betreuung definiert Medix Global dabei die Grenzen von Technologie und Daten neu, um die Gesundheitsversorgung zugänglicher, erschwinglicher und qualitätsorientierter zu machen.Dank der ganzheitlichen und persönlichen, virtuellen Betreuung unterstützen die medizinischen Fachkräfte und Ärzt*innen von Medix Global jede/n Patient*in individuell auf dem Genesungsweg. Das Angebot von Medix Global umfasst dabei sowohl Präventionsangebote, persönliches medizinisches Fallmanagement bei schwerwiegenden Erkrankungen, Rehabilitationsbegleitung sowie Leistungen im Bereich der psychischen Gesundheit. Unterstützt wird die persönliche Betreuung durch digitale Angebote z. B. zur Prävention von Krankheiten durch automatisierte Datenanalysen.Um die bestmöglichen und aktuellsten medizinischen Informationen und Empfehlungen geben zu können, stützt sich Medix auf ein qualitätsgeprüftes, internationales Expertennetzwerk aus mehr als 4.500 Spezialist*innen, darunter auch deutsche Expert*innen. "Deutschland hat zwar eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber es gibt zahlreiche Herausforderungen. Wir sind stolz darauf, unseren Teil zur Lösung beizutragen und sicherzustellen, dass jede und jeder Deutsche die Möglichkeit hat, die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu erhalten", so Sigal Atzmon, Gründerin und CEO von Medix Global.Pressekontakt:GEYER M&KCarsten Geyer040 280 56 143cg@geyermk.deOriginal-Content von: Medix Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163191/5225461