Erfurt (ots) -"KiKA-TanzAlarm" (KiKA) startet in die nächste Runde und beginnt direkt mit Knaller-Neuigkeiten: Vier neue TanzAlarm Kids bringen ab sofort das Publikum mit neuen Songs zum Tanzen. Für Laura (9), Nika (9), Sophia (10) und Viktoria (9) stand neben Tanztraining auch Gesangs- und Schauspiel-Unterricht auf dem Plan. Wie sie das gemeistert haben und wie die ersten gemeinsam Treffen abliefen, gibt es in zwei spannenden Doku-Folgen zu sehen. Die neue Staffel "KiKA-TanzAlarm" ist ab 21. Mai, immer samstags ab 10:35 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Die gemeinsamen Abenteuer mit Singa Gätgens, Tom Lehel, Volker Rosin und dem tollpatschigen TanzTapir lassen nicht lange auf sich warten. TanzTapir will verschiedene Berufe ausprobieren und hat sich für eine Reihe von Praktika angemeldet. Unter anderem als Erzieher, Krankenpfleger, Paketbote und Feuerwehrmann... oder heißt es Feuerwehr-Tapir? Da ist Chaos vorprogrammiert, vor allem, wenn Tom Lehel mitmischt. Ohne die Hilfe von Singa und den TanzAlarm Kids würde es für TanzTapir in einigen Situationen echt brenzlig werden. Für die musikalischen Highlights sorgen in der neuen Staffel "Deine Freunde", "Saskia Süß", Tom Lehel", "Kid Clio", "DIKKA", "Mai Cocopelli" "herrH" und natürlich "Volker Rosin". Mit ihren Songs bringen sie wie gewohnt gute Laune."TanzAlarm" ist eine Produktion der Mingamedia Entertainment GmbH für KiKA. Bei KiKA zeichnet Dr. Matthias Huff verantwortlich.Die neue Staffel ist ab dem 21. Mai immer samstags ab 10:35 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5225545