Die Übernahme wird Entwicklern helfen, bessere Videospielökonomien und Web3-Erlebnisse durch tiefgreifende Einblicke in die Spieler und Datenanalysen zu schaffen

Heute gibt Metanomic (https://www.metanomic.net/) die Übernahme von Intoolab A.I. (https://www.intoolab.com/) bekannt, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz mit bayesschen Netzen, um die Datenanalyse und KI für Videospiele und Web3 zu erweitern und zu verbessern. Diese Übernahme erweitert Metanomics derzeitige Infrastruktur für Spielökonomien, die es Entwicklern ermöglicht, ausgewogene Spielökonomien und zentrale Spielabläufe in einer Echtzeitumgebung zu erstellen, zu simulieren und auszuführen.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz hilft Entwicklern, durch intelligente Erkenntnisse aus dem Spielerverhalten während der Nutzungszeit bessere Erlebnisse zu schaffen. Als Teil der Übernahme wird die bestehende Lösung in Thunderstruck umbenannt und die Fähigkeiten des Metanomic Engine erweitert.

Ein intelligenterer Ansatz für die Entwicklung von Videospielen und Web3-Analysen

Thunderstruck basiert auf einem neuen Ansatz für künstliche Intelligenz, der nicht auf maschinellen Lernalgorithmen von der Stange beruht, sondern auf einer leistungsstarken Kombination aus Deep Learning und dynamischen bayesschen Netzen. Die Lösung hat sich bereits erfolgreich im Gesundheitswesen bewährt und die Technologie wird nun zunächst auf Videospiele und Web3 in einer Reihe von Kernanwendungen angewandt:

Web 3 Intelligence in Bezug auf die Entdeckung von Spielen und NFT und Empfehlungen für maßgeschneiderte und personalisierte Ergebnisse für den Benutzer oder Spieler

in Bezug auf die Entdeckung von Spielen und NFT und Empfehlungen für maßgeschneiderte und personalisierte Ergebnisse für den Benutzer oder Spieler Game Economy Intelligence bietet ökonomische Gleichgewichtsvorhersage, Spielerkategorisierung, Spielempfehlungen, Bindungsstrategien und NPC-Intelligenz

bietet ökonomische Gleichgewichtsvorhersage, Spielerkategorisierung, Spielempfehlungen, Bindungsstrategien und NPC-Intelligenz Ad Categorization liefert Analysen zur Spieler- und Verbraucherklassifizierung innerhalb und außerhalb der Kette für In-Game-Werbenetzwerke, um personalisierte Ergebnisse zu erzielen

liefert Analysen zur Spieler- und Verbraucherklassifizierung innerhalb und außerhalb der Kette für In-Game-Werbenetzwerke, um personalisierte Ergebnisse zu erzielen DeFI Intelligence erstellt On- und Off-Chain-Benutzerprofile für DeFi-Einblicke in Asset-Käufe und ermöglicht Einnahmen für neue Produkte und Dienstleistungen, Reputationsbewertung und mehr.

"Web3 und Metaverse sind das nächste große Ding, das unser tägliches Leben in so vielen Dimensionen beeinflussen wird, und wir könnten mit unserer Technologie keinen besseren Ort und Zeitpunkt wählen, um den nächsten Schritt zu gehen und Dynamic Bayesian Networks in diesen unerschlossenen und aufregenden neuen Markt einzuführen", sagte Nikos Tzagkarakis, CEO und Mitbegründer von Intoolab, der als neuer Chief AI Officer zu Metanomic stößt.

"Als wir Theo und den Rest des Teams zum ersten Mal trafen, wussten wir sofort, dass der Beitritt zum unglaublichen Metanomic-Powerhouse unsere beste Chance ist, Teil einer unvergleichlichen Plattform für Web3, Spielewirtschaft und das Metaverse zu werden."

"Der unglaubliche Zuspruch, den wir sowohl in der traditionellen Spieleindustrie als auch bei Web3- und Play-and-Earn-Spielen für die Beta-Version unserer Economy-Plattform erfahren haben, versetzt uns bereits jetzt in eine starke Position, um Entwicklern dabei zu helfen, unterhaltsamere und fesselndere Erfahrungen zu entwickeln", so Theo Priestley, CEO von Metanomic.

"Mit der Übernahme einer KI-Plattform können wir den Entwicklern mehr Leistung durch Echtzeit-Einblicke in die Spieler sowie die fortschrittlichste Game-Economy-Lösung in der Branche bieten."

Die Übernahme bringt auch die Verpflichtung mit sich, das Entwicklungszentrum des Unternehmens in Griechenland weiter auszubauen und die lokale Startup-Gemeinschaft und Tech-Wirtschaft zu unterstützen.

Thunderstruck ist ab heute als Testversion und für die Integration von Partnern verfügbar. Der Metanomic Engine ist eine vollständige, kostenlose Game-Economy-Design- und Runtime-Lösung für Spieleentwickler für Web3 und traditionelle Spiele und befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase. Um sich in die Warteliste einzutragen, senden Sie eine E-Mail an hello@metanomic.net

Über Metanomic

Metanomic ist die erste und einzige vollständige Echtzeit-Economy-as-a-Service-Plattform für Entwickler. Die Plattform wurde von professionellen Ökonomen und Spieldesignern entwickelt und nutzt patentierte Algorithmen, um einfach Plug-and-Play, interoperable und unendlich skalierbare Spiel- und Entwicklerökonomien für Web3, Metaverse und Play-and-Earn-Spiele zu entwickeln. Die Plattform ermöglicht es Entwicklern, einfach und schnell eine vollständig skalierbare und konfigurierbare Play-and-Earn-Wirtschaft zu erstellen, die über Asset-Creation-Engines und vollständig ausgeglichene Spielermärkte verfügt.

Über Intoolab

Das 2017 gegründete Unternehmen Intoolab hat schon immer die Technologie in den Vordergrund gestellt und die erste produktionsreife Dynamic Bayesian Networks-Intelligenz entwickelt, die einen neurosymbolischen Meilenstein auf dem Weg zu KI-Frameworks darstellen kann, die menschliche Konzepte strukturell und nicht nur korrelational verstehen.

Tzager ist das erste Bayesian Inference A.I.-Framework, das für die biomedizinische Forschung, die Entdeckung von Wirkstoffen und die personalisierte Medizin entwickelt wurde mit den Hauptmerkmalen Pathway-Simulationen, Predictor Research/Models und Literature Intelligence. Tzager ist nicht nur ein weiterer Deep-Learning-Algorithmus, der für die Lösung sehr spezifischer Probleme trainiert wurde, sondern ein intelligentes System mit einem eigenen Framework.

