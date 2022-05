Canoo (WKN: A2QJX1) hat (fast) keine Kohle mehr. In Finanzmedien wird übereinstimmend spekuliert, dass Apple nun an Canoo interessiert sein könnte. Es gibt mehr als ein paar Parallelen... Basierend auf seiner "Skateboard"-Plattform plant Canoo mit Sitz in Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas die Markteinführung mehrerer elektrisch betriebener Fahrzeuge wie des abgebildeten "Lifestyle Vehicle". Apple der glückliche Dritte? Der Hintergrund ist schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...