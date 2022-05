Hannover (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche erwähnten wir bereits die geplanten Emissionen der Europäischen Union (Ticker: EU), in dieser Ausgabe können wir sie kommentieren, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Die Dual-Tranche habe eine Neuemission einer dreijährigen Anleihe (ISIN EU000A3K4DJ5/ WKN A3K4DJ) mit einem Volumen von EUR 6 Mrd. und einen Tap in Höhe von EUR 3 Mrd. der EU 0,7% 07/06/51 vorgesehen. Die dreijährige Anleihe sei zu ms -41 Bp (Guidance: ms -38 Bp area), der Tap zu ms +22 Bp (Guidance: ms +24 Bp area) gekommen. Die Orderbücher seien - wer hätte es auch anders bei der EU erwartet - mehr als prall gefüllt worden: EUR 56 Mrd. hätten sich auf das Buch des Bonds mit dreijähriger Laufzeit summiert, weitere stolze EUR 48 Mrd. hätten sich in dem Orderbuch der Aufstockung versammelt. Die Bid-to-Cover-Ratios hätten somit 9,3x bzw. 16,0x betragen. Übrigens: Die eingesammelten EUR 9 Mrd. würden allesamt in das NGEU-Programm fließen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...