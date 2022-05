Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG vom 18.05.2022:Eine unkonventionelle Umfrage unter Kapitalmarktteilnehmern hatte Ende des Jahres 2021 einen optimistischen Ausblick an der Anzahl an notwendigen KMU-Emissionen für die erste Jahreshälfte 2022 ergeben. "Es fielen Worte wie "Lass jetzt endlich mal Corona vorbei sein, dann kommen die Emittenten an den Kapitalmarkt zurück. Der Kapitalmarkt wird gebraucht." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...