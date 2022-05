Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits am vergangenen Mittwoch zeigte sich nach mehr als zwei Jahren die Luminor Bank aus Estland am Markt, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die Emittentin habe im März 2020 mit einer EUR-Benchmark über EUR 500 Mio. (5y; Reoffer-Spread: ms +25 Bp) debütiert. Für den neuen Deal (ISIN XS2480961015/ WKN A3K5L0) (EUR 500 Mio.; 5,1y; WNG) sei eine Guidance von ms +24 Bp area gewählt worden. Der finale Reoffer-Spread habe schließlich bei ms +22 Bp gelegen (Orderbuch: EUR 600 Mio.). Im Rahmen der Zuteilung hätten Investoren aus Deutschland (30%) sowie den Nordics (27%) die größten Anteile erhalten. Nach Investorengruppen habe die Kategorie Central Banks/OI mit einem Anteil von 44% dominiert. Dieser Wert dürfte nach Einschätzung der Analysten der NORD/LB auch auf eine nennenswerte Allokation in Richtung von Notenbanken in den Nordics zurückzuführen sein. ...

