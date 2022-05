DGAP-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

18.05.2022 / 13:24

Aufsichtsrat Herr Dr. Hermann Brandstetter hat mit Schreiben vom 10. Februar 2022 mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2022 fristgerecht sein Amt als Mitglied und seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft niedergelegt. Herr Martin Brümmerhoff wurde in der Hauptversammlung am 18.05.2022 bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, also bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2023, zum Aufsichtsratsmitglied der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft gewählt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 18.05.2022 Herrn Dr. Jörg Lehmann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Mitteilende Person:

Markus Stodden, Vorstandssprecher

