Neckarsulm (ots) -Von Käse, über Mehl und Zucker bis hin zu Apfelmus - mit rund 400 Produkten bietet die Kaufland-Eigenmarke K-Bio bereits jetzt eine große Auswahl an hochwertigen Artikeln in Bio-Qualität zu günstigen Preisen. Nun erweitert Kaufland das Sortiment seiner Bio-Eigenmarke um Produkte speziell für die jüngsten Kunden."Als Unternehmen liegt uns eine nachhaltige Sortimentsgestaltung mit guten, gesunden Lebensmitteln am Herzen - und das beginnt natürlich schon bei den Produkten für die Kleinsten. Ab sofort können unsere Kunden aus vielen verschiedenen Baby-Produkten von K-Bio wählen, darunter Babykekse, Reiswaffeln, Quetschbeutel, Breie sowie verschiedene Säfte. In den kommenden Monaten wird das Sortiment kontinuierlich erweitert", sagt Artur Findling, Geschäftsführer Einkauf Bio.Alle Produkte tragen eine Bio-Zertifizierung nach EU-Standard. Bei der Verpackung wurde zudem auf ein kindergerechtes, fröhliches Design geachtet. So zieren der Waschbär Kuniboo und seine Freunde die Verpackung und machen mit Schildern auf Besonderheiten des Produkts aufmerksam.Der kontinuierliche Ausbau des Bio-Sortiments ist ein Schwerpunkt der Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategie von Kaufland. Aktuell können Kunden bei Kaufland aus mehr als 2.000 Bio-Artikeln wählen, darunter auch über 250 Produkte in Demeter-Qualität. Mit den Produkten der Eigenmarke K-Bio bietet Kaufland seinen Kunden ebenfalls eine Vielzahl an Produkten, die frei von Farbstoffen, Geschmacksverstärkern sowie künstlichen Aromen sind, nach EU-Bio-Verordnung erzeugt wurden und dabei erschwinglich sind. Die Bio-Lebensmittel sind mit dem markanten grünen K-Bio-Logo gekennzeichnet und tragen zudem das EU-Bio-Logo sowie das staatliche Bio-Siegel und sind direkt im jeweiligen Sortiment zu finden. Die Produkte von K-Bio sind darüber hinaus mit der Nährstoffkennzeichnung Nutri-Score gekennzeichnet. Der Nutri-Score ermöglicht es den Konsumenten die Nährstoffzusammensetzung eines Produktes auf den ersten Blick zu erkennen.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5225640