DJ advides AG: advides AG tauscht Beteiligung gegen Grundstück

DGAP-Media / 2022-05-18 / 13:10 Die Sustained Lab GmbH, an der die advides AG mit 24,9 % beteiligt ist, hat zur Entwicklung weiterer Immobilienprojekte in Eisenhüttenstadt ein unbebautes Grundstück mit einer Fläche von 25.149 m^2 erworben. Das Grundstück ist Bauerwartungsland und liegt im Innenbereich des Flächennutzungsplanes der Stadt Eisenhüttenstadt. Geplant sind hier auf einem 5.500 m^2 Teilstück die Errichtung einer "Seniorenresidenz Waldblick" mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 8 Mio EURO. Ein Vorbescheid der Stadt Eisenhüttenstadt liegt bereits vor. Auf der übrigen Fläche werden Reihenhäuser hergestellt und vermarktet. Die Gesellschafter der Sustained Lab GmbH und das Management der advides AG haben jetzt vereinbart, dass die advides AG ihre Beteiligung an der Sustained Lab GmbH aufgibt und dafür deren Grundstück über ihre Beteiligung UNIEPLAN Generalübernehmergesellschaft mbH zur weiteren Entwicklung samt der bestehenden Planungen übernimmt. Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: advides AG Schlagwort(e): Immobilien

2022-05-18

Sprache: Deutsch Unternehmen: advides AG Teltower Damm 283 14167 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 45953430 E-Mail: kontakt@advides.de Internet: www.advides.de ISIN: DE0009145425 WKN: 914542 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1355737 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

