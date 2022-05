ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 166 auf 155 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Handelsriese habe den Markt überrascht mit dem Verfehlen der Erwartungen und reduzierten Jahreszielen für 2023, schrieb Analyst Robert Moskow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hatte allerdings mit noch viel vorsichtigeren Aussagen des Managements gerechnet, angesichts des inflationären Umfelds./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9311421039

