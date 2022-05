Eigentlich wollte Apple seine Mitarbeiter:innen wieder für drei Tage in die Büros zurückholen. Doch angesichts steigender Covid-19-Fälle und zunehmender Proteste liegen diese Pläne erstmal auf Eis - und die Angestellten dürfen weiter im Homeoffice arbeiten. Homeoffice ist seit der Corona-Pandemie eine feste Struktur in vielen Unternehmen geworden. Doch so manche Firma tut sich noch immer schwer mit dem Arbeiten von zu Hause aus. Apple zum Beispiel will seine Mitarbeiter:innen nicht komplett im Homeoffice haben. Als Grund gibt das Unternehmen unter anderen die "Notwendigkeit vor Ort unter Kollegen zu kommunizieren" an. Hybridmodell mit 3 Tagen...

