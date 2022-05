Stavanger (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2022 begann turbulent, so Fredrik Bjelland und Cathrine Gether, Portfoliomanager von SKAGEN Funds im Kommentar zum SKAGEN Kon-Tiki (ISIN NO0010140502/ WKN A0HHBV).Die anziehende Inflation und die restriktivere Haltung der US-Notenbank hätten die Aktien der Schwellenländer schon vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine Ende Februar belastet, der dann die Nachrichtenlage im März dominiert habe. Obwohl die Aktien der Schwellenländer gut in das neue Jahr gestartet seien, seien sie im Quartalsverlauf hinter den Industrieländern zurückgeblieben. Im Februar habe der Kon-Tiki aufgrund seines Russland-Engagements schlechter abgeschnitten als der Index. Im März habe sich das Portfolio aber robust gezeigt, was zu einem starken Monat im Vergleich zum Index geführt habe. ...

