Wolfsburg (ots) -- Sommerprogramm mit einem der größten Kabarett- und Comedy-Festivals in Europa vom 14. Juli bis 28. August- 45 Shows mit 50 Stars wie Helge Schneider, Dieter Nuhr, Bülent Ceylan, Mirja Boes u. v. a. m.- Begleitend: Auftritte von Street-Acts aus verschiedenen Genres im Park- Neue Attraktionen: Wasserwiese und Loungeschaukeln- Sommerlernspaß mit kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche- Riesenrutschanlage, Kletterstrukturen und "Cool Summer Island" mit Elektrobooten, Tretbooten und CocktailsUnter dem Motto "Sommerlachen" lädt die Autostadt in Wolfsburg vom 14. Juli bis zum 28. August 2022 zum diesjährigen Sommerprogramm mit einem der größten Kabarett- und Comedy-Festivals in Europa ein: 50 Stars u. a. Helge Schneider, Dieter Nuhr, Bülent Ceylan, Mirja Boes treten mit ihren aktuellen Tourprogrammen in insgesamt 45 Shows auf. Begleitend dazu gibt es Street-Entertainment im Park und bunte Unterhaltung für die ganze Familie. Bildungs- und Freizeitangebote rund um die Themen Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bieten den ultimativen Sommerlernspaß. Neu in diesem Jahr sind die Loungeschaukeln, die zum Relaxen einladen, und die mit Wasser gefüllte Riesenspielwiese. Urlaubsstimmung kommt am großen Beach-Bereich sowie auf "Cool Summer Island" auf. Das vollständige Sommerprogramm 2022 gibt es unter: www.autostadt.de/sommer.Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, Geschäftsführung der Autostadt: "Lachen, Freude und Heiterkeit - das sind die Ziele unseres diesjährigen Sommerprogramms. Seit mehr als zwei Jahren leben wir nun in schwierigen Zeiten. Trotz dessen sollten wir nicht vergessen, hin und wieder mal herzlich zu lachen, um Kraft für neue Herausforderungen zu tanken. Und genau das möchten wir erreichen: Unsere Gäste können sich auf sechs Wochen freuen, in denen 50 Comedians in insgesamt 45 Shows auftreten. Mit diesem Programm danken wir unseren Besucherinnen und Besuchern für ihre Treue."Zwei Bühnen: Auftakt am 16. Juli mit Hans-Hermann Thielke, Michael Mittermeier und Dieter NuhrMit insgesamt 45 Shows präsentiert die Autostadt die volle Vielfalt des Genres - von Comedy über Kabarett bis hin zur Satire. Eröffnet wird das Festival am 16. Juli: Um 15 Uhr startet der Vollblutkomiker Hans-Hermann Thielke mit seinem Programm auf der Lagunenbühne, gefolgt von Michael Mittermeier um 18 Uhr. Um 20 Uhr tritt der Kabarettist Dieter Nuhr im Panoramakino auf.Folgende Stars treten bis zum 28. August auf: der Quatsch Comedy Club, Johann König, Simon Stäblein, Die Feisten, Emmi & Willnowsky, Wolfgang Trepper, Atze Schröder, Özcan Cosar, Bülent Ceylan, Korff-Ludewig, das Springmaus Improvisationstheater, Ingo Oschmann, Helge Schneider, Bademeister Schaluppke, Paul Panzer, Hennes Bender, Bernhard Hoëcker, Wigald Boning & Bernhard Hoëcker, Kurt Krömer, Dieter Nuhr, Chin Meyer, Nessi Tausendschön, Christian Ehring, Wladimir Kaminer, Andreas Rebers, Ulan & Bator, Frank Goosen, Wilfried Schmickler, Mirja Boes, Django Asül, Tom Gerhardt, Irmgard Knef, Matthias Deutschmann, Thomas Reis, Sebastian Schnoy und das Kom(m)ödchen Düsseldorf.Das komplette Showprogramm steht ab sofort zur Verfügung unter www.autostadt.de/sommer.Open-Air-Action im Park: Street-Acts, Wasserwiese u. v. m.Street-Acts bringen Besucherinnen und Besucher mit musikalischen Einlagen sowie akrobatischen Kunststücken auf dem Piazza Vorplatz zum Staunen.Neu im Angebot ist in diesem Jahr das Spiel- und Erholungsparadies für Kinder ab 3 Jahren: eine mit Wasser gefüllte Spielwiese mitten auf dem Piazza-Vorplatz, die Spaß und Erholung bietet und gleichzeitig durch die Wellenbewegungen den Gleichgewichtssinn schult. Für das ultimative Rutschvergnügen sorgt die 18,5 Meter hohe Rutschanlage mit drei verschiedenen Rutschbahnen. Riesen Spaß bereiten die Wassertunnels, Steuerfontänen und Trocadero. Hoch hinaus geht es für Kinder ab 5 Jahren auf den 11 Meter hohen Kletterinstallationen "Netzwerk" und "Holzwerk".Sommerlernspaß vom 14. Juli bis 24. AugustObendrein startet ab dem 14. Juli der Sommerlernspaß der Autostadt: Kinder und Jugendliche sowie ganze Familien sind eingeladen, an den vielfältigen Bildungs- und Freizeitangeboten teilzunehmen. Von der Fertigung verschiedener individueller Modellautos über die Herstellung von Saatkugeln bis hin zu digitalem Textildesign bietet der Sommerlernspaß bis zum 24. August kreative Aktivitäten rund um die Themen Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.Ein besonderes Highlight für alle Buchenden der kostenpflichtigen Workshops ist die Möglichkeit, beim Gewinnspiel "Heimspiel für Lernspaß" mitzumachen und jeweils vier Tickets für eines der Bundesliga-Heimspiele des VfL Wolfsburg in der Saison 2022/2023 zu gewinnen.Nähere Informationen zu dem Freizeitbildungsprogramm und den Teilnahmebedingungen gibt es ab Ende Juni unter: www.autostadt.de/bildung.Urlaubsfeeling: Boot fahren, Cocktails trinken und am Strand chillenWer Entspannung sucht, sollte es sich am großen Beach-Bereich oder auf "Cool Summer Island" gemütlich machen. Chillige Sitzkissen, feiner Sandstrand und leckere Cocktails lassen Urlaubsstimmung aufkommen. Ein paar Meter weiter stehen Elektroboote und die beliebten Schwanen-Tretboote für kostenlose Fahrten im Hafenbecken bereit. Neu hinzu kommen die Loungeschaukeln, die an verschiedenen Stellen im Park zum ultimativen Relaxen einladen.Öffnungszeiten, Eintritte und Informationen zu den Shows vom 14. Juli bis 28. AugustÖffnungszeiten"Sommerlachen in der Autostadt": 14. Juli bis 28. August 2022Autostadt (alle Bereiche): 10 bis 18 UhrSpielattraktionen inklusive Rutsche: täglich 12 bis 20 Uhr (wetterabhängig)"Cool Summer Island": täglich 12 bis 22 Uhr (wetterabhängig)Gastronomiebuden: Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 20 UhrEintrittspreiseMontag bis Sonntag ab 10 UhrErwachsene: 18 EuroErmäßigte: 14 EuroKinder/Jugendliche (6-17 Jahre), Schüler*innen (bis 17 Jahre): 6 EuroFamilien (2 Eltern oder Großeltern und max. 3 Kinder): 35 EuroKleinfamilie (1 Erwachsener und max. 3 Kinder): 25 EuroMontag bis Sonntag ab 17 UhrErwachsene Abendticket: 10 EuroErmäßigte: Abendticket 10 EuroKinder/Jugendliche (6-17 Jahre), Schüler*innen (bis 17 Jahre): 6 EuroFamilien (2 Eltern oder Großeltern und max. 3 Kinder): 35 EuroKleinfamilie (1 Erwachsener und max. 3 Kinder): 25 EuroAb 20 Uhr Eintritt FreiFür die Shows sind zusätzliche Tickets erforderlich.Showbeginn und -preiseLagunenbühne: 15 Uhr, 16 Uhr oder 18 UhrPanoramakino: ab 20 UhrTicketgültigkeit: 2 Stunden vor ShowbeginnDas komplette Showprogramm inklusive Preise gibt es ab sofort unter www.autostadt.de/sommer.Der Vorverkauf startet am 24. Mai über eventim. Ab dem 27. Mai können Tickets direkt am WelcomeDesk auf der Piazza in der Autostadt erworben werden.Die Autostadt kann täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Der Themenpark ist wieder mit allen Attraktionen wie dem GeländeParcours, Turmfahrt und Werktour für Gäste geöffnet. Für den Besuch der Autostadt - in den Innen- und Außenbereichen - entfällt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Alle Gäste werden gebeten, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten - sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5225782