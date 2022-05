DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Vossloh Aktiengesellschaft: Aktionäre erhalten positiven Rück- und Ausblick zur Unternehmensentwicklung und stimmen Beschlussvorschlägen zu



18.05.2022 / 14:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vossloh Hauptversammlung: Aktionäre erhalten positiven Rück- und Ausblick zur Unternehmensentwicklung und stimmen Beschlussvorschlägen zu Rückblick auf umsatz- und ergebnisstarkes Geschäftsjahr 2021

Positive Entwicklung setzt sich mit Rekordnachfrage auch 2022 fort

Hohe Zustimmung für alle Tagesordnungspunkte

Aktionäre stimmen auch Dividendenvorschlag von 1,00 € je Aktie zu Werdohl, 18. Mai 2022. Die Vossloh AG, ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, hat heute seine ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form abgehalten. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Schuster ließ in Düsseldorf das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 noch einmal Revue passieren und hob wichtige Meilensteine hervor. Dazu zählten unter anderem die Platzierung einer nachhaltigkeitsorientierten Hybridanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio.€, die Akquisition des Unternehmens ETS Spoor, die den Zugang zum niederländischen Markt verbessert, der Gewinn mehrerer Rahmenverträge mit einem Volumen von weit über 200 Mio.€ und die Fertigstellung und Inbetriebnahme der hochmodernen Produktionsstätte für Schienenbefestigungssysteme am Stammsitz des Unternehmens in Werdohl. Im Geschäftsjahr 2021 sei es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, Beeinträchtigungen in der globalen Lieferkette sowie steigenden Energie- und Materialpreisen erneut gelungen, den eingeschlagenen Kurs zu nachhaltigem und profitablem Wachstum fortzusetzen und die Position im internationalen Wettbewerb weiter zu stärken, resümierte Oliver Schuster und verwies auf die Zuwächse bei Umsatz, EBIT und Profitabilität. "Die schienengebundene Mobilität ist für Wirtschaft und Gesellschaften von elementarer Bedeutung. Mit unserem einzigartigen Fokus auf den Fahrweg Schiene tragen wir maßgeblich zum Funktionieren des Verkehrsträgers Schiene bei", sagte Schuster und ergänzte mit Blick nach vorne: "Unser umfassendes Verständnis des Fahrwegs Schiene in seiner systemischen Gesamtheit, kombiniert mit unserer stetig wachsenden digitalen Kompetenz, wird uns die Differenzierung und damit den wirtschaftlichen Erfolg in einem hart umkämpften globalen Markt ermöglichen." Kunden aus aller Welt schätzten das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie das tiefgreifende Know-how bei Vossloh zum Fahrweg Schiene, was sich in einer spürbar gestiegenen Nachfrage niederschlage. "Wir sind überaus erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Ein Indikator dafür ist die Auftragslage im ersten Quartal 2022. Wir erreichten sowohl beim Auftragseingang als auch beim Auftragsbestand Rekordwerte. Ein weiterer Grund für einen zuversichtlichen Blick nach vorne", erläuterte Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG. Auf der heutigen Hauptversammlung waren 73,84 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre stimmten allen von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit einer überwältigenden Mehrheit zu. Dazu gehörte auch der Vorschlag, eine Dividende in Höhe von 1,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Alle im Rahmen der Hauptversammlung gehaltenen Reden, die gezeigten Präsentationen und die Abstimmungsergebnisse stehen Ihnen auf der Website der Vossloh AG im Bereich Investor Relations unter Hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann (Kirchhoff Consult AG)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com



Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Vossloh mit etwa 3.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 942,8 Mio.€.

Vossloh AG • Vosslohstraße 4 • D-58791 Werdohl • Telefon +49(0)2392/52-0 • Telefax +49(0)2392/52-538 • www.vossloh.com

Sitz der Gesellschaft: Werdohl • Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) • Dr. Thomas Triska • Jan Furnivall

18.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de