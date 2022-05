Wien (www.fondscheck.de) - Janus Henderson ernennt mit Wirkung zum 16. Mai 2022 Panos Nikopolitidis zum Head of Operations, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde in London tätig sein und an JR Lowry, Global Chief Operations Officer, berichten.In dieser Funktion werde Nikopolitidis für die operative Strategie, die Fondsadministration, das Anlagegeschäft, das Kundengeschäft, das Investment Controlling die Aufsicht über externe Administratoren sowie Performance- und Kundenreporting verantwortlich sein. Er werde auch Mitglied des Janus Henderson Executive Committee sein. ...

