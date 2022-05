Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 19. Mai 2022im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra GondorfHochsommer-Hitze schon im Mai: Wie gut ist das Land auf längere Trockenperioden oder vermehrten Starkregen vorbereitet? Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 19. Mai ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de).Bei Temperaturen bis zu 30 Grad im Mai werden Erinnerungen an die Dürrejahre 2018 und 2020 wach: Verdorrte Felder, absterbende Bäume, ausgetrocknete Flussläufe. Dörfer im Schwarzwald, deren Quellen versiegen. Klimaforscher:innen gehen davon aus, dass heiße und trockene Sommer zunehmen werden, begleitet von Extremwetterereignissen wie der Flutkatastrophe vergangenes Jahr im Ahrtal. Wie reagieren Landwirt:innen und Forstleute auf den Klimawandel? Ist die Wasserversorgung im Land auch in längeren Trockenperioden gesichert? Gast im Studio ist Hans Schipper vom Süddeutschen Klimabüro in Karlsruhe.Weitere Themen der Sendung:- Bunker und Sirenen - wie steht es um den Zivilschutz?- Wenn der Traum vom Eigenheim platzt- Isoliert trotz Corona-Lockerungen"Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5225899