München (ots) -Noch immer sind Speiseölregale in Supermärkten wie leergefegt und besonders Raps- und Sonnenblumenöl sind derzeit nur schwer zu bekommen. Ohne Öl, dafür aber ausgestattet mit neuester Technologie und intelligenten Kochfunktionen, ermöglicht der T22 Airfryer von Prosenic gesund, einfach und schnell zu kochen - und zwar für die ganze Familie.Die Vorteile der intelligenten Heißluftfritteuse im Überblick- Höhere Kocheffizienz und Beibehaltung des Geschmacks: Mit der TurboAir-Technologie, der 360°-Umlauferhitzung und der 7-fachen Luftzirkulationsgeschwindigkeit erhöht der Prosenic T22 Airfryer die Kocheffizienz um 30 %. Dadurch bleibt die Feuchtigkeit in den Lebensmitteln erhalten, während diese gleichmäßig erhitzt werden. Das sorgt für ein knuspriges und saftiges Ergebnis.- Frittieren, braten, backen und grillen im Handumdrehen: Dank elf voreingesteIlter Kochfunktionen und Menüs gelingen unter anderem Fleisch, Pommes, Pizza, Kuchen und Gemüse schnell und einfach. Ein übersichtliches LED-Display zeigt die Einstellungen an: vom Vorheizen und Warmhalten bis zur Temperatur- und Zeiteinstellung können Köche einfach verständlich die nächsten Schritte auswählen.- Gesundes Kocherlebnis: Mit der Heißluftfritteuse T22 wird kein Öl zum Frittieren benötigt. Prosenic nutzt das Prinzip der Hochgeschwindigkeits-Luftzirkulation, um Lebensmittel schnell zu erhitzen und knusprig zu machen. So entstehen gesunde, frittier-ähnliche Speisen mit bis zu 90 % weniger Fett im Vergleich zu herkömmlichen Garmethoden.- Smarte Steuerung und Rezepte online: Mit der Proscenic App lässt sich die Fritteuse einfach steuern, der Garprozess planen und anschließend überwachen. Eigene Rezepte können ebenfalls in der App eingetragen, und mit Anderen geteilt werden. Nutzer können das Gerät zudem mit Google Assistant und Amazon Alexa verknüpfen. Außerdem ist eine Erinnerungs-Funktion zum Wenden von Speisen auf Basis der ausgewählten Lebensmittel in der App verfügbar.- Geräuscharm: Die intelligente Super Denoise Technologie reduziert die Lautstärke des Geräts um 20% und sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel von 48 dB während des Betriebs.- Für die ganze Familie: Die T22 Airfryer ist platzsparend konzipiert, besitzt jedoch ein Fassungsvermögen von bis zu fünf Litern. Somit können Portionen für drei bis vier Personen zubereitet werden.- Antihaftbeschichtet und leicht zu reinigen: Der abnehmbare, spülmaschinenfeste Korb und die antihaftbeschichtete Oberfläche machen die Reinigung einfach und leicht.Weiterführende LinksWebseite: https://www.proscenic.com/t22-p0210.htmlAmazon Deutschland: https://www.amazon.de/dp/B08T769JQDProscenic T22 Produktvideo: https://youtu.be/sp3y_RKJw1gÜber ProsenicProsenic wurde 2013 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Haushaltsgeräte. Das Unternehmen hat erfolgreich eine Reihe von Reinigungsrobotern, kabellosen Staubsaugern, Heißluftfritteusen und Luftreinigern auf den Markt gebracht. Im Jahr 2016 erhielt Prosenic die Zertifizierung als nationales Hightech-Unternehmen. Gleichzeitig hat Proscenic ein globales Forschungs-, Produktions- und Verkaufsservice-System aufgebaut, um ein neues Online- und Offline-Einzelhandelsmodell zu schaffen. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine globale Forschungs- und Entwicklungszentrale in Shenzhen, sowie über Zweigstellen in Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Das Unternehmen deckt Märkte in mehr als 60 Ländern und Regionen ab. Weitere Informationen unter: https://www.proscenic.com/de/