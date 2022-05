Die Allianz hat sich im Zusammenhang mit dem Kollaps der Structured-Alpha-Hedgefonds in den USA des Betrugs für schuldig bekannt, wie am Dienstag bekannt geworden ist. Der Konzern zahlt im Rahmen einer Einigung mit US-Behörden und Anlegern fast sechs Milliarden Dollar an Schadensersatz und Geldbußen. Das sagen Aktionäre und Analysten."Die Allianz ist mit einem blauen Auge davongekommen", erklärte Senior Portfoliomanager Steffen Weyl von Union Investment (1 Prozent Anteil) auf Nachfrage von Bloomberg. ...

