emenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass sich die Canadian Tire Bank (CTB), der Finanzzweig der Canadian Tire Corporation (CTC) eines der größten kanadischen Einzelhandelsunternehmen für die offene Plattform von Temenos für Composable Banking als Ersatz für ihre Altsysteme entschieden hat. Temenos wird das Wachstum der Canadian Tire Bank unterstützen, indem das Unternehmen für eine schnellere Markteinführung und ein vielfältigeres digitales Erlebnis sorgt und so die Kundenbindung und den Umsatz steigert.

Die neue Banking-Plattform ist Teil des strategischen Wachstumsplans "Better Connected" von CTC, mit dem das Unternehmen in sein Omnichannel-Kundenerlebnis investiert. Die offene Plattform von Temenos wird die Canadian Tire Bank (CTB) dabei unterstützen, ihre Digital-First-Strategie zur Verbesserung der Kundengewinnung, -treue und -bindung umzusetzen. Die Canadian Tire Bank ist mit mehr als 2 Millionen Kunden und über 6 Milliarden Dollar Außenständen einer der größten Kartenherausgeber in Kanada und belegte kürzlich den zweiten Platz in der JD Power's Canada Credit Card Satisfaction Study.

Da sich die CTB auf die Einführung einer neuen Serie rein digitaler Angebote konzentriert, wird Temenos der Bank bei der Erweiterung ihrer digitalen Funktionen helfen. Diese Unterstützungsarbeit umfasst die Optimierung der digitalen Kontoeröffnungsprozesse, die Verbesserung erstklassiger digitaler Banking-Funktionen und die Erweiterung der bestehenden CTB-Funktion "Buy Now Pay Later" für die Finanzierung von Ausgaben treuer Kunden. Unterstützt durch die offene Plattform von Temenos, wird die CTB ihre digitalen Banking-Fähigkeiten ausbauen und die Integration über die Einzelhandelsmarken der CTC und die 11 Millionen aktiven treuen Kunden vorantreiben, indem sie sowohl physische als auch digitale Ressourcen nutzt, um sich den Wert ihrer Kanäle zu erschließen.

Aayaz Pira, President, Canadian Tire Financial Services und CEO, Canadian Tire Bank, sagte: "Der Plan von CTC für Wachstum und Kundenbindung hängt von der ständigen Schaffung erstklassiger digitaler Erlebnisse und innovativer Produkte und Dienstleistungen ab. Durch die Investition in die offene Plattform von Temenos werden wir unser Kernbanksystem zu einer modernen, Cloud-nativen Digital-First-Plattform ausbauen, die unseren Transformations- und Wachstumsplan unterstützt. Diese Weiterentwicklungen werden uns in die Lage versetzen, die Integration unserer Einzelhandelsmarken und des Kundenbindungsprogramms 'Triangle Rewards' voranzubringen und ein wirklich differenziertes Banking-Erlebnis zu bieten, um unsere Kunden besser zu betreuen und unseren Markenzweck 'Making Life in Canada Better' zu erfüllen."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte dazu: "Wir freuen uns, die Canadian Tire Bank auf ihrem Weg zur Modernisierung ihres Geschäftsbetriebs und zur Beschleunigung ihres Wachstums zu begleiten, um die Kanadier durch innovative Produkte und herausragende Erlebnisse auf neue Weise zu unterstützen. Die offene Plattform von Temenos bietet vorkonfigurierte Banking-Dienstleistungen und ein breites Spektrum an Funktionen, die der Canadian Tire Bank helfen werden, zu wachsen und von neuen Geschäftsmodellen zu profitieren, die auf ihren Einzelhandelsmarken aufbauen. Temenos wird die Canadian Tire Bank dabei unterstützen, Innovation und Wachstum voranzutreiben, während die Bank ihr Ökosystem weiter ausbaut und ihren Kundenstamm vergrößert. Wir sind begeistert, mit der Canadian Tire Bank zusammenzuarbeiten und unsere Präsenz in Nordamerika zu verstärken, wo wir sowohl etablierten Banken als auch Challenger-Banken und globalen Disruptoren dabei helfen, das Banking zu verbessern."

Ende

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005143/de/

Contacts:

Medien

Jessica Wolfe und Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793 und +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications im Namen von Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com