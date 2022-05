Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5980292059 Midpoint Holdings Ltd. 18.05.2022 CA09370U1066 Midpoint Holdings Ltd. 19.05.2022 Tausch 1:1

CA35728V1085 Fremont Gold Ltd 18.05.2022 CA35728V2075 Fremont Gold Ltd 19.05.2022 Tausch 10:1

CA03240P2070 Signal Gold Inc. 18.05.2022 CA82664T1012 Signal Gold Inc. 19.05.2022 Tausch 1:1

SE0015672282 Betsson AB 18.05.2022 SE0017767742 Betsson AB 19.05.2022 Tausch 1:1

