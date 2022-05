Stockende Lieferketten und teure Baustoffe: Die deutsche Baubranche hat es derzeit schwer. Der DFI Wohnen 1 investiert in Bestandsimmobilien und vermeidet so Verzögerungen, Bau- und Projektentwicklungsrisiken.Die deutsche Baubranche prognostiziert für 2023 starke Einbrüche, berichtet die Berliner Zeitung. Der Wohnungsbau steht bereits jetzt vor verschiedenen Herausforderungen: Teure Baustoffe und gestörte Lieferketten durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg legen Bauprojekten Steine in den Weg. So klagen laut einer Umfrage des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie 90 Prozent der Unternehmen über Preissteigerungen und 80 Prozent über Lieferengpässe.

