Mainz (ots) -Fast drei Monate Krieg in der Ukraine und immer noch viele Fragen: Was kommt von den versprochenen Waffen aus Deutschland an, was insgesamt aus dem Westen? Gibt es bei den NATO-Verbündeten Einigkeit über das Ziel? Kommt in der EU ein einheitliches Öl-Embargo zustande, und wird der Ukraine der Weg in die Union gegen die Widerstände aus Paris und Berlin geöffnet? "Krieg in der Ukraine - was will der Westen erreichen?" ist das Thema am Donnerstag, 19. Mai 2022, 22.15 Uhr, bei "maybrit illner" im ZDF.Bei Maybrit Illner zu Gast ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zudem treffen Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) aufeinander. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag und der außenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion diskutieren mit dem Militärexperten Gustav Gressel, der ukrainischen Fotografin Yevgenia Belorusets und "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner"maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/politik/maybrit-illnerhttps://twitter.com/maybritillner/Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5225986