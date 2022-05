Wieder einmal verging ein Tag, ohne dass es irgendwelche nenenswerten Neuigkeiten zu Nel ASA gegeben hätte. So entspannt die Lage an der Nachrichtenfront sein mag, so dramatsich sah es zuletzt an den Börsen aus. Im Zuge der letzten Verlustwelle mussten die Anteilseigner schwere Abschläge und Kauf nehmen und ich vom Szenario einer anhaltenden Trendwende erst einmal verabschieden.Letztere ist momentan weiterhin nicht richtig abzusehen. Doch immerhin gelang es den Käufern in der laufenden Woche, die Linie bei 1,20 Euro wueder zu erobern und sogar noch ein der zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...