Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex kennt aktuell keine Richtung. Am Montag gab der DAX ab, am Dienstag legte er zu und am Mittwochnachmittag folgten dann wieder Verluste. Wie es weitergeht und welche Rolle die Geldpolitik der EZB und Fed dabei spielt, ...