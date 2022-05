Die Aktie der 2010 gegründeten Augenoptik-Kette ist laut GOLDMAN SACHS noch 18 $ wert, zuvor lautete das Kursziel 34 $. Außerdem: Statt "Buy" nur noch "Neutral".



WARBY PARKER wird in der verschlechterten allgemeinwirtschaftlichen Lage länger brauchen, um nachhaltig profitabel zu werden, so sehen es die GOLDMAN-Analysten.



Die Aktie mit NYSE-Kürzel WRBY kam Ende September 2021 per Direct Listing, mit einem Referenzkurs von 40 $ versehen, an die Börse. Erster Kurs 54,05 $, von da aus ging es vier Wochen lang bis zu 11,6 % nach oben. Dann abwärts auf 15,02 $ am 12. Mai, rund 72 % unter Startkurs.



Heute im frühen US-Handel - 6,1 % auf 16,40 $. Es verbleibt ein Börsenwert von 1,83 Mrd. $ für durchschnittlich erwartete 645 Mio. $ Umsatz in diesem Geschäftsjahr (+ 19 %).



Im Q1 hatte WARBY den Umsatz um 10,3 % auf 153,2 Mio. $ ausgebaut. Die Bruttomarge in 169 Filialen plus Online-Geschäft sank von 60,3 auf 58,5 %. Das operative Ergebnis tauchte von + 3,0 Mio. $ vor einem Jahr auf - 33,7 Mio. $. Verlust je Aktie: 0,30 $.



Mit KUV 2,7 und KBV 6,7 ist WARBY im aktuellen Umfeld sicherlich etwas für ausgesprochene Sammler von Augenoptik-Spezialitäten.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



