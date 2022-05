Charts im w:o Forum können nun fortgeschrieben, sowie mit Benchmarks und Indikatoren versehen werden.

unsere Entwickler haben die Funktion zur direkten Einbindung von Charts ins w:o Forum erweitert. Es können nun auch Benchmarks und Indikatoren im Chart eingeblendet werden. Außerdem kann der Chart so konfiguriert werden, dass er fortgeschrieben wird.



Und so funktioniert es:

Zuerst muss im Beitragseditor auf das "Chart einbinden" Icon geklickt werden. Es öffnet sich dann das Menü, welches im Screenshot unten dargestellt ist. Hier kann wie gewohnt das Wertpapier ausgewählt und der Handelsplatz festgelegt werden. Es können aber nun über den Button "Indikatoren" der gleitende Durchschnitt 50 oder 200 (auch als "200 Tage Linie" bekannt), Bollinger Bänder oder der Parabolische SAR Indikator hinzugefügt werden. Außerdem kann der "Exponential Moving Average" Indikator eingefügt werden. Insgesamt können bis zu fünf Indikatoren gleichzeitig eingeblendet werden.



Darüber hinaus ist es nun möglich, ein weiteres Wertpapier als Benchmark einzublenden. Dieses braucht nur im Feld "Benchmark hinzufügen" eingetragen werden.



Als letztes neues Feature ist es nun möglich den Chart "fortzuschreiben". Dies bedeutet, dass ein "fortgeschriebener" Chart immer aktuell ist. Ein so eingeblendeter Chart wird, wenn die Seite im Forum in z.B. fünf Jahren geöffnet wird, das aktuelle Chartbild zeigen. Diese Funktion muss manuell durch Klick auf "Chart fortschreiben" --> "An" aktiviert werden. Die Vorauswahl ist immer "Aus".

Hier ein Beispiel für einen Chart, bei dem alle zur Verfügung stehenden Indikatoren eingeblendet wurden:

Wir hoffen, dass Ihnen die neuen Möglichkeiten zur Charteinbindung gefallen und freuen uns auf Ihr Feedback.



Viele Grüße



Das wallstreet:online Team

Enthaltene Werte: DE000A2GS609