(shareribs.com) London 18.05.2022 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch leichter. Die Energy Information Administration meldete für die vergangene Woche ein leichtes Plus bei der Förderung. Die Bestände sanken jedoch. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,4 Mio. auf 420,8 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände ...

