Freudenberg Medical, ein Produzent von medizinischen und pharmazeutischen Geräten, Komponenten und Schläuchen, stellte HelixFlex vor, einen hochreinen Schlauch aus thermoplastischem Elastomer (TPE), der für den Einsatz in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Anwendungen entwickelt wurde. Dies ist ein erweitertes Angebot von Freudenberg, als Ergänzung zu seinem bestehenden Pharma-Produktportfolio von Silikonschläuchen und Flüssigkeitstransferprodukten für die Bioprozesstechnik, die Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen, die Abfüllung und Probennahme, peristaltische Pumpen, Labor- und Medizintechnikanwendungen.

TPE-Schläuche sind ideal für pharmazeutische Bioprozessanwendungen, weil sie an vorhandene Schlauchleitungen angeschweißt und verschweißt werden können, sodass eine einfache, schnelle und sichere Handhabung, Beförderung und Übertragung von Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Prozessen möglich ist. Zudem bieten die TPE-Schläuche von Freudenberg viele verschiedene Optionen für die Sterilisation, darunter Autoklav, Gammabestrahlung, Röntgenstrahlung und Elektronenstrahl. TPE-Schläuche sind außerdem eine umweltfreundlichere Option als Silikon und können recycelt werden.

"Silikon war schon immer der Goldstandard für biopharmazeutische Anwendungen, aber da Silikon in den letzten Jahren immer weniger zur Verfügung stand, wollte Freudenberg seinen Kunden auf der ganzen Welt eine weitere Alternative für Einwegschläuche anbieten", sagte David Schwass, Director Sales Marketing Biopharm bei Freudenberg Medical.

"Wir sind stolz darauf, unsere neue HelixFlex-Standard- und gebrauchsfähige Schlauch-Produktlinie in den Markt einzuführen, die alle Vorteile in einem Produkt kombiniert sie ist schweißbar, siegelbar, transluzent und kann in peristaltischen Pumpanwendungen verwendet werden", sagt Rudi Gall, General Manager Director Corporate Marketing bei Freudenberg Medical. "Mit HelixFlex vervollständigen wir unsere silikonbasierten Schlauchlinien HelixMark und PharmaFocus Premium und führen damit unseren Weg fort, zusätzliche Produkte und Technologien für unsere pharmazeutischen und biopharmazeutischen Kunden als One-Stop-Shop anzubieten. HelixFlex ist der nächste wichtige Meilenstein in diesem Vorhaben, aber wir versprechen, dass es bald noch mehr Neuigkeiten von Freudenberg Medical geben wird."

HelixFlex wird in einem zertifizierten Reinraum produziert und in jeder Packung sind Materialzertifizierung und Chargenrückverfolgbarkeit enthalten. Erfahren Sie mehr über HelixFlex TPE-Schläuche.

Freudenberg Medical ist ein globaler Partner für Design, Entwicklung und Produktion innovativer Medizinprodukte, -komponenten und pharmazeutischer Schläuche. Freudenberg Medical verfügt über 11 Produktionsstätten und über 2.100 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und bietet ein breites Leistungsspektrum an, das von präzisionsgeformten Komponenten und Schläuchen bis hin zu Medikamentenbeschichtungen, fertigen Geräten, Katheterschäften aus Verbundwerkstoffen und Hypotubes für minimalinvasive, handgehaltene und katheterbasierte Geräte reicht. https://www.freudenbergmedical.de/en/

