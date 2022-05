Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), ein führendes japanisches Unternehmen für Molkereiprodukte, teilte heute mit, dass sein firmeneigenes probiotisches Bifidobacterium longum BB536 am 11.Mai 2022 von der Nationalen Gesundheitskommission (National Health Commission, NHC) der Volksrepublik China als neue Lebensmittelzutat zur Verwendung in Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder (unter drei Jahren) zugelassen wurde

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005111/de/

Morinaga Milk obtains the registration of "New Food Ingredient" in China for use of its probiotic Bifidobacterium longum BB536 in infant and toddler foods on 11th May 2022. (Graphic: Business Wire)

Nach einem aufwändigen und langen Registrierungsverfahren erfüllt der probiotische Stamm B. longum BB536 die höchsten Sicherheits- und Regulierungsstandards und hat nun das Zulassungsverfahren für den Einsatz als Zutat in Säuglings- und Kleinkindmilch und -nahrungsprodukten für Kinder unter drei Jahren in China durchlaufen.

"Wir sind sehr stolz, dass wir das Zulassungsverfahren erreicht haben, und sehen dies als Bestätigung der Kernwerte der HRB (human-residential bifidobacteria) von Morinaga Milk", sagte Dr. Xiao, General Manager des Next Generation Science Institute von Morinaga Milk. "Wir sind überzeugt, dass die höchsten Sicherheitsstandards, an die wir uns halten, und die überzeugenden wissenschaftlichen Beweise, die hinter BB536 stehen, uns bis hierher gebracht haben. Es war ein langer Registrierungsprozess, und diese Zulassung ist angesichts der begrenzten Anzahl von Stämmen, die es auf die Liste von nur 14 Stämmen, einschließlich BB536, geschafft haben, eine unglaubliche regulatorische Leistung", fügte er hinzu.

Strenge Sicherheitsanforderungen

Die "Neue Lebensmittelzutat" ist ein regulatorisches System, das für Lebensmittelzutaten notwendig ist, die eigens für die Verwendung in allgemeinen Lebensmitteln und in Säuglings- und Kleinkindernahrung (<3 Jahre) in China zugelassen werden. Die registrierte Zutat muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Nährwert, Gesundheit und Sicherheit erfüllen und den regulatorischen Standards in China entsprechen. In China gibt es bislang nur 13 registrierte probiotische Stämme, die in Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder verwendet werden dürfen (sechs Stämme im Jahr 2011, drei im Jahr 2016, drei im Jahr 2020 und einer im Jahr 2021). Das Flaggschiff des Unternehmens, B. longum BB536, wurde neu in die Positivliste aufgenommen.

Morinaga Milk ist das einzige japanische Unternehmen, das die Zulassung für probiotische Stämme bekommen hat. Nach B. breve M-16V im Jahr 2016 ist B. longum BB536 der zweite Stamm des Unternehmens, der die Zulassung bekommen hat. Das Unternehmen fokussiert sich auf human-residente Bifidobakterien (HRB) die natürlichen Bewohner des menschlichen Darms, die diverse überlegene physiologische Funktionen mit sich bringen. In den letzten Jahrzehnten hat sich Morinaga Milk der Entwicklung hochwertiger, sicherer, zuverlässiger und natürlicher Probiotika verschrieben und ist in der HRB-Forschung ein Stück weit voraus. Sowohl BB536 als auch M-16V, die von der chinesischen NHC zugelassen wurden, sind die HRB-Stämme.

"Der Registrierungsprozess ist schwer, und das sollte er auch sein, da der Inhaltsstoff für eine empfindliche Bevölkerungsgruppe vorgesehen ist. Es gab ein paar Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen, und die Sicherheitsanforderungen sind strikter geworden", sagte Dr. Xiao. "Zusammen mit einer besonders langen Geschichte der sicheren Anwendung beim Menschen, darunter auch bei Säuglingen und Kleinkindern, ist die Sicherheit und Wirksamkeit von BB536 jedoch nach wie vor zweifellos durch solide wissenschaftliche Erkenntnisse belegt, was zur Genehmigung durch die chinesische Gesundheitsbehörde führte", fügte er hinzu.

Alles bereit für die Verwendung in Säuglings- und Kleinkindermilch

In den zehn Jahren zwischen 2010 und 2019 hat sich der chinesische Markt für Säuglings- und Kleinkindermilch verdreifacht und wird 2020 vermutlich einen Wert von 24,4 Mrd. USD erreichen, was 47 des Weltmarktes entspricht (Euromonitor International "Milk Formula in China", September 2021). Der Markt für Säuglings- und Kleinkindermilch, die das Probiotikum Bifidobacterium -Stamm enthält, hat zudem in den letzten Jahren zugenommen (Research by Morinaga Milk Industry Co., Ltd. using Mintel GNPD, November 2021).

Entsprechend der 10-Jahres-Vision der Morinaga Milk Group will das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr, das im März 2029 zu Ende geht, einen weltweiten Umsatzanteil von 15 oder mehr erzielen. Das Unternehmen hat ein Auge auf den riesigen Markt für Säuglings- und Kleinkindermilch in China geworfen und möchte seinen Absatz in China verstärken, um dieses Ziel zu erreichen.

Morinaga Milks B. longum BB536 hat in den USA die GRAS-Notifizierung der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) für die Verwendung in herkömmlichen Lebensmitteln (GRAS Notice No. GRN 000268) und in Säuglings- und Kleinkindermilch (GRAS Notice No. GRN 000877) bekommen. Es wird seit über 50 Jahren weltweit in verschiedenen Produkten verwendet. Die Bestätigung dieser neusten Registrierung in China erhöht den Wert des firmeneigenen probiotischen Stammes und diversifiziert die Anwendungsmöglichkeiten, die in der Kategorie der Säuglinge verfügbar sind.

Erster B. longum subsp. longum Stamm in der Zulassungsliste

Bifidobacterium longum BB536 ist ein klinisch wirksames, gut etabliertes, multifunktionales Probiotikum, das seit langer Zeit beim Menschen verwendet wird (unterstützt durch über 220 wissenschaftliche Studien (Stand: März 2022)). Seit einem halben Jahrhundert ist B. longum BB536 der überlegene probiotische Stamm der Human-Residential Bifidobacteria (HRB), der eine konsistente positive Wirkung auf die Erhaltung der menschlichen Gesundheit hat. Morinaga Milks B. longum BB536 ist bereits als führender funktioneller probiotischer Inhaltsstoff für die Anwendung in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln bekannt und erweitert nun seine Anwendungsmöglichkeiten in den neuen Raum, um speziell in Säuglingsanfangsnahrung und -Nahrungsmitteln in China eingesetzt zu werden.

"Wir haben schon immer an Bifidobakterien Forschung betrieben, vor allem an jenen, die natürlicherweise im menschlichen Darm vorkommen, die als HRB-Stämme bekannt sind", sagt Dr. Fumiaki Abe, Director of Research and Development Institute bei Morinaga Milk. "2016 erhielten wir die Zulassung für unseren ersten HRB-Stamm, B. breve M-16V, und wir freuen uns überaus, dass BB536 nun auch den strengen Prozess bestanden hat, um die chinesische Zulassung für Säuglings- und Kleinkindernahrung zu erhalten." "BB536 ist der erste B. longum subsp. longum Stamm von HRB in der Positivliste, und sein Potenzial ist sehr vielversprechend", fügte er hinzu.

Vorreiter in der Bifidobakterienforschung

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. ist eines der führenden Unternehmen für Milchprodukte in Japan, das sich seit einem Jahrhundert die ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Milchprodukten und deren funktionellen Zutaten zunutze macht. Morinaga Milk ist auch ein wichtiger globaler Hersteller von Probiotika, der sich durch innovative Technologie auszeichnet und weltweit eine Premium-Linie von Probiotika und funktionellen Inhaltsstoffen anbietet. Seit den 1960er Jahren beschäftigt sich Morinaga Milk mit der Erforschung der Sicherheit, des funktionellen gesundheitlichen Nutzens und der Wirkungsmechanismen probiotischer Bifidobakterien, um ihre Rolle bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit besser zu verstehen. Für weitere Informationen über Probiotika mit menschlichen Bifidobakterien (Human-Residential Bifidobacteria, HRB) von Morinaga besuchen Sie uns bitte unter https://morinagamilk-ingredients.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005111/de/

Contacts:

Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Division für Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit

Mitsunori Watanabe Kazuaki Kajikawa

Internationale Division

Junichi Minami Chyn Boon Wong

E-Mail: interntl-pr@morinagamilk.co.jp

Morinaga-Milk-Website: https://www.morinagamilk.co.jp/english/

Morinaga-Probiotics-Center-Website: https://morinagamilk-ingredients.com/

Morinaga Probiotics Center LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/morinaga-probiotics-center