Hautpflege und Hautmedizin - das sind attraktive Sektoren für Investitionen. Ursache sind u.a. die Erkenntnisse der vergangenen Jahre. So ist die Individualisierung der Hautpflege ein großes Thema - sowohl bei der Hautgesundheit als auch bei der tägliche Pflegeroutine.



Bspw. bietet die KI-basierte Skin Advisor von Olay (Procter & Gamble, ISIN: US7427181091 / WKN: 852062 ) anhand eines Fotos der Haut sowie der Beantwortung einiger Fragen eine Hautpflege-Empfehlung. Doch auch zu medizinischen Zwecken kann KI gut genutzt werden. Die Forschungsabteilung Google Health etwa arbeitet an einer App zur Erkennung von Hautkrebs. Diese basiert auf der Analyse von hochgeladenen Fotos, die mit hunderttausenden Bildern von Hautauffälligkeiten verglichen werden, um diese einzuordnen. Es gibt weitere vielversprechende Unternehmen in diesem Segment - etwa das Düsseldorfer Start-up Dermanostic, das neben der Künstlichen Intelligenz auch menschliche Expertise von Dermatologen hinzuzieht, um innerhalb von 24 Stunden eine Einschätzung aus der Ferne zu liefern. In dieses Unternehmen hat zum Beispiel die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000 / WKN: 520000) mit seiner Risikokapital-Tochter Oscar&Paul 2 Millionen Euro investiert.



Neben dem Aufspüren ist die Behandlung von Hautkrebs und dessen Vorstufen ein Thema für vielversprechende Biotech-Unternehmen. So bspw. auch bei der in Leverkusen ansässigen Biofrontera AG. Das Hauptprodukt von Biofrontera ist Ameluz: ein Mittel zur Behandlung von Aktinischer Keratose - sonnenbedingten dauerhafte Schädigungen der Oberhaut, die zu Hautkrebs führen können. Nachfolgend eine Skizzierung wichtiger Player im Markt:



Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113 / WKN: 604611)

Jüngst vermeldete Biofrontera deutlich gestiegene Produktumsätze in 2021: von 23,9 Mio. € in 2020 auf rund 28,6 - 28,8 Mio. € in 2021. Das entspricht einem Wachstum von rund 20%. Besonders in den USA konnte Biofrontera zulegen: von 16,6 Mio. € in 2020 auf etwa 20,1 bis 20,3 Mio. €. So bewertet denn der Finanzvorstand Ludwig Lutter, der aktuell das Unternehmen leitet, die Entwicklung in den USA als ausgesprochen positiv.

Trotz dieser positiven fundamentalen Entwicklungen steht die Aktie seit November stark unter Druck und hat deutlich nachgegeben. Eine Ursache könnte sein, dass die Vorstandsbesetzung nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden im Dezember noch nicht geklärt ist. Mit dem separaten US-Listing der damaligen US-Tochter Biofrontera Inc. im Oktober konnte die Biofrontera AG die finanzielle Situation deutlich verbessern. So werden bis zu 50% der Erlöse des Lizenzpartners Biofrontera Inc. verbucht. Der Fokus des operativen Geschäfts der Biofrontera AG liegt nun auf dem Ausbau des europäischen Marktes.



Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000 / WKN: 520000 )

Die Beiersdorf AG zeigt sich in den vergangenen Monaten spendabel, wenn es um die Förderung von Start-ups zum Thema Hautgesundheit geht. So investierte sie jüngst in das Start-up-Unternehmen Dermanostic, aber auch in andere vielversprechende dermatologische Startups wie etwa das belgische Unternehmen Routinely, das individuell abgestimmte Pflege-Seren anbietet.



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8 / WKN: A2GS5D)

Dermapharm ist BioNTech-Partner und hat ein vielversprechendes Jahr vor sich. Nicht nur durch das weiterhin florierende Impfstoffgeschäft, sondern auch dank der anvisierten Übernahme der C³ Cannabinoid Compound Company GmbH und der Rentabilität ihrer Markenarzneimittel, der Kernsparte des Unternehmens, sehen die Prognosen für 2022 sehr gut aus.



Wer lieber in einen Indexfond investieren möchte, findet hier beispielsweise den Solactive Skincare and Cosmetics Index (ISIN: DE000VX28LK0 / WKN: VX28LK ), in dem beispielsweise die Beiersdorf AG, L'Oreal SA (ISIN: FR0000120321 / WKN: 853888) und Procter & Gamble Company vertreten sind.



Interessenkonflikte: Mit der Biofrontera AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Biofrontera AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

