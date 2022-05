NEW YORK (dpa-AFX) - Nach weiteren Verlusten zum Handelsauftakt sind US-Staatsanleihen am Mittwoch im Verlauf in die Gewinnzone gedreht. So stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt um 0,43 Prozent auf 119,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank im Gegenzug mit 2,89 Prozent wieder unter die Drei-Prozent-Marke. Vor etwa einer Woche hatte sie mit 3,2 Prozent den höchsten Stand seit Ende 2018 erreicht.

Am US-Aktienmarkt herrschte Ausverkaufsstimmung. Investoren sorgten sich, dass angesichts der hohen Inflation eine zu straffe Gangart der US-Notenbank Fed die Konjunktur ausbremsen könnte und flüchteten in als sicher empfundene Anlagen.

Aus der US-Bauwirtschaft kamen zudem eher schwache Signale. Die Zahl der Baugenehmigungen und Baubeginne sank. Zuletzt litt die Bauwirtschaft unter steigenden Hypothekenzinsen und gestiegenen Materialkosten aufgrund von Lieferengpässen./ajx/he