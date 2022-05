Was als schwacher Tag an der Wall Street begann, entwickelt sich mit zunehmender Handelsdauer zu einem veritablen Sell-off. Während die Aktien von Handelskonzernen den Dow Jones in die Tiefe ziehen, sind es die Titel der großen Tech-Konzerne, die für hohe Verluste beim Nasdaq sorgen. Der Nasdaq Composite verliert annähernd fünf Prozent und nähert sich rasant seinem Jahrestief aus der Vorwoche.Für den Dow Jones geht es eine Stunde vor der Schlussglocke um 1.134 Punkte auf 31.520 Zähler nach unten. ...

