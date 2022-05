DJ Lindner: G7 wollen "Zeichen für Stabilität" setzen

Von Andreas Kißler

KÖNIGSWINTER (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrieländer (G7) in Bonn und Königswinter die Absicht zu Stabilität in kritischen Zeiten betont. "Unsere Botschaft ist klar: In Zeiten von Krieg und Krise setzen wir ein Zeichen für Stabilität", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Lage in der Ukraine und die Inflationsdynamik beschäftigen uns."

Die G7 wollten aber nicht nur Krisen bewältigen, betonte er, sondern "als Wertegemeinschaft gestalten". Deshalb spreche man in den nächsten Tagen auch darüber, "wie wir unsere Volkswirtschaften moderner, digitaler und nachhaltiger machen können". Im Zentrum des Treffens auf dem Petersberg bei Königswinter sollen nach vorherigen Ankündigungen Budgethilfen für die Ukraine stehen. Laut Lindner soll beraten werden, "wie wir Ukraine zahlungsfähig halten". Er habe den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank "gebeten, eine Zahlengrundlage zu liefern". Im Gespräch sind Budgethilfen von 5 Milliarden Euro monatlich für zunächst drei Monate.

