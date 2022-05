Technologiepioniere vereinen sich, um Geschäftsumwandlungen schneller, effizienter und mit mehr Vertrauen und Wirkung zu ermöglichen

Planview, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Vereinbarungen zur Übernahme von Tasktop, ein Pionier und Führer im Wertstrommanagement (Value Stream Management, VSM), unterzeichnet hat. Tasktop mit Sitz in Vancouver, Kanada, hat über 200 Mitarbeiter und verzeichnete im Geschäftsjahr 21 ein rekordhohes Wachstum mit einem Zuwachs an Benutzern von 43 gegenüber dem Vorjahr.

"Während Unternehmen danach streben, sich abzuheben, zu überleben, zu florieren und ihre Märkte zu verändern, gibt es einen Anstieg bei Digitalisierungs- und Transformationsinitiativen. Auch wenn sie gut gemeint sind die Fakten zeigen, dass die meisten Bemühungen um eine digitale Transformation keinen Mehrwert für das Unternehmen bringen", sagt Razat Gaurav, Chief Executive Officer bei Planview. "Zusammen bieten wir eine aufregende und dringend benötigte Fähigkeit, die es unseren Kunden ermöglichen wird, das Geschäft mit der Softwarebereitstellung zu verbinden somit sind sie in der Lage, ihre Organisationen schneller und mit mehr Vertrauen zu transformieren und die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erreichen."

"Die führende Position von Planview im Bereich Agile und strategisches Portfoliomanagement mit der führenden Position von Tasktop im Bereich VSM zu verbinden, ist eine bahnbrechende Kombination, die die Möglichkeiten und den Wertbeitrag erweitert, den wir unseren Kunden bieten können. Dank der sich ergänzenden Angebote von Tasktop und Planview werden unsere Kunden die digitale Transformation besser umsetzen können und damit das Tempo erhöhen, mit dem sie sich transformieren und durch Technologie Wettbewerbsvorteile erzielen können", sagt Mik Kersten, Founder und Chief Executive Officer bei Tasktop. "Tasktop und Planview arbeiten seit über acht Jahren zusammen, und wir freuen uns sehr über diesen nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit, um unsere Kräfte zu bündeln und es jedem Unternehmen zu ermöglichen, zum digitalen Innovator zu werden."

Die Übernahme von Tasktop gehört zu Planviews Strategie, die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten und transformative Lösungen zu liefern. Gemeinsam werden es Planview und Tasktop Unternehmen ermöglichen, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, die Betriebseffizienz zu verbessern und das Investitionsvertrauen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Störungen und Instabilität zu stärken. Im letzten Jahr spielten die Lösungen von Tasktop eine entscheidende Rolle bei einigen der erfolgreichsten digitalen Transformationen der Welt, unter anderem bei BMW, HSBC, Kaiser Permanente, T-Mobile und der TUI Group. Ebenso konnte Planview namhafte internationale Kunden wie ADP, AT&T, IBM, FIFA und Standard Chartered gewinnen.

Führende Branchenanalysten wie Forrester1 unterstreichen die Vorteile der Integration von Strategic Portfolio Management (SPM) und VSM. Laut Forrester "erfordert der Aufbau echter geschäftlicher Agilität, dass man die nötigen Informationen parat hat, um zu entscheiden, ob man etwas anders machen sollte oder ob man auf dem richtigen Weg ist. Wenn SPM mit Liefersystemen wie dem Wertstrommanagement (Value Stream Management, VSM) integriert wird, bietet es einen Einblick in die tatsächliche Leistung, um Entscheidungen über Änderungen zu unterstützen."1

Das Tasktop-Team wird nach Abschluss der Transaktion zu Planview stoßen und zusätzliches Fachwissen sowie Vordenkerqualitäten im Bereich VSM einbringen. Kersten wird als Chief Technology Officer tätig sein. Es ist zu erwarten, dass die Transaktion im Sommer 2022 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäfte von der Idee bis zur Umsetzung miteinander zu verbinden und so das Erreichen der wichtigsten Ziele zu beschleunigen. Das umfassende Spektrum an Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagementlösungen von Planview schafft einen organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams dazu, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA), mit Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, die 4000 Kunden und 2,4 Millionen Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

Über Tasktop

Die Plattform für Wertstrommanagement von Tasktop erlaubt es Unternehmen, Software in großem Umfang zu beherrschen. Führende Unternehmen, einschließlich der Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, verwenden Tasktop, um in Echtzeit Einblicke in den Zustand der Produktwertströme zu erlangen, wodurch sie bessere Entscheidungen treffen und sich an den Geschäftszielen orientieren können. Tasktop verbindet sich mit bestehenden Drittanbieter-Tools, die Unternehmen bereits einsetzen, und überlagert den End-to-End-Wertstrom, um die erforderlichen Abstraktionen, Automatisierungen, Visualisierungen und Forensiken für die tägliche Praxis des Wertstrommanagements zur Verfügung zu stellen. Erfahren Sie mehr über Tasktop unter tasktop.com und folgen Sie uns auf Twitter @tasktop.

