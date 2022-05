Mittelgroße Goldproduzenten wollen weiter wachsen. Das geht eher mit Übernahmen als mit langwieriger Exploration.

Liebe Leserinnen und Leser!

Dank des starken Goldpreises haben wir in den letzten Monaten bereits einige Übernahmen und Projektzukäufe gesehen. Angesichts der fehlenden Produktions- und Explorationspipeline der großen Produzenten ist ein Ende aber noch lange nicht in Sicht.

Ein interessantes Übernahmeziel ist ohne Zweifel Condor Gold. Denn das wichtigste vorneweg: Mittlerweile hat sich Condor Gold mit seinem Flaggschiff-Projekt ‚La India' zu einer baureifen, vollständig genehmigten Goldproduktion in Nicaragua weiterentwickelt. Nur noch wenige Schritte fehlen bis zur kompletten Erschließung der Goldmine.

Der zukünftige Goldproduzent wird demnächst eine so genannte bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) vorlegen. Die BFS sollte ursprünglich am Ende des ersten Quartals 2022 bekannt gegeben werden, wurde aber laut der jüngsten Erklärung des Unternehmens auf "Mitte 2022" verschoben. Eine solche BFS besteht in Wirklichkeit aus einer Vielzahl kleinerer Studien, die zu einer einzigen zusammengefasst werden, und stellt einen schlüsselfertigen Plan für die Errichtung eines Bergbaubetriebs dar. Sie wird als "bankfähig" bezeichnet, weil man sie buchstäblich dazu verwenden kann, Fremdkapital für den Bau einer Mine zu beschaffen.

Grundsätzlich ist es so, dass sobald eine solche BFS vorgelegt wurde, das Unternehmen unweigerlich beginnt mit potenziellen Geldgebern zu sprechen. Im Fall von Condor Gold scheinen diese Gespräche glücklicherweise bereits begonnen zu haben, bevor die BFS überhaupt fertiggestellt wurde. Aus internen Kreisen ist zu hören, dass verschieden Unternehmen bereits ihr Interesse bekundet haben sollen, einen Teil der für den Aufbau des Minenbetriebs erforderlichen 125 Mio. USD finanzieren zu wollen. Einige dieser Projektfinanzierer scheinen so erpicht darauf zu sein, dass sie sich bereits auf den Tag vorbereiten, an dem sie sich endlich die BFS ansehen können, da sie ihren Mitbewerbern voraus sein wollen. Um welche Interessenten es sich genau handelt, kann noch nicht gesagt werden.

Wie geht es nun weiter?

Irgendwann zwischen der Vorlage der BFS und dem Jahresende 2022 könnten folgende Ereignisse einzeln oder zusammen eintreten:

Ankündigung der Unterzeichnung von "Heads of Terms" mit einem Projektfinanzierungsspezialisten für ein potenzielles Schuldenpaket. Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter anderer Bedingungen (z. B. die Beschaffung von Eigenkapital als Ergänzung zu den Schulden) wäre Condor Gold dann in der Lage, die Goldproduktion in vollem Umfang aufzunehmen. Eine solche Ankündigung würde eine erhebliche Risikominderung für das Unternehmen bedeuten und dürfte zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Im Anschluss an eine solche Ankündigung oder möglicherweise sogar schon vorher würde jemand ein Angebot für das gesamte Unternehmen abgeben.

Gerade ist alles möglich und vorstellbar. Nur noch wenige Schritte fehlen bis zur endgültigen Fertigstellung der Goldmine. Dies kann nun in Eigenregie oder aber nach erfolgreicher Übernahme durch einen externen geschehen. Ganz klar wird der nächste wichtige Meilenstein zur bevorstehenden Goldproduktion die bankfähige Machbarkeitsstudie sein. Sobald die Finanzierung steht geht es mit großen Schritten zum Bau der Mine, so dass schon bald das erste Gold produziert werden kann.

Fazit:

Die Errichtung eines vollständigen Bergbaubetriebs im Bergbaurevier von Condor Gold wird rund 125 Mio. USD kosten. Auf dem Weg dorthin wird Condor vielleicht noch zusätzliche Finanzmittel benötigen, die bei einer eventuellen Kapitalerhöhung eine entsprechende Verwässerung und ein Kursabfall als Risiko hätte. Doch nach wie vor ist festzustellen, dass es zwischen Analysteneinschätzungen und aktuellem Börsenkurs von Condor Gold eine riesige Unterbewertung (90 Pence zu 30 Pence) gibt. Auch der Vergleich Gold im Boden zur aktuellen Marktkapitalisierung zeigt eine ausgeprägte Unterbewertung auf. Natürlich ist der Goldabbau in Nicaragua mit erheblichen Risiken versehen, doch unterm Strich muss man für sich selbst bewerten was man für sein Investment bekommt: Eine baureife, vollständig genehmigte Goldproduktion mit sehr viel Potential nach oben. Eins ist sicher. Die Fundamentaldaten von Condor Gold sind einfach zu stark, und die bestehenden Investoren und das Managementteam haben zu viele Jahre lang hart gearbeitet, um jetzt billig zu verkaufen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

ANMELDUNG kostenlos zur 9. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart und Eintritt INVEST 2022 - 20. Mai 2022 17.30 - 22.00 Uhr

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,GB00B8225591