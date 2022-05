DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Mai

=== 06:55 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen 07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1Q, Dortmund 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Ergebnis 1H, Luton 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum außerordentlichen EU-Gipfel, Berlin *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV 10:00 DE/LEG Immobilien SE, Online-HV 10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV 10:00 DE/SAF-Holland SE, Online-HV 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV 10:00 DE/PSI Software AG, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 11:00 DE/Bundestagshaushaltsausschuss, Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2022, Berlin 11:00 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Finanzmarkt- Round-Table (online) zum Thema Pandemie, Krieg, Energiekrise und Stagflation - die EZB unter Zugzwang 11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV 11:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Encavis AG, Online-HV 11:00 DE/United Internet AG, Online-HV 12:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tag der Bauindustrie, Berlin *** 13:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Strategy Update "The Economics of Desire" 13:30 DE/Bundesentwicklungsministerin Schulze und Bundesgesundheitsminister Lauterbach, gemeinsame PK (virtuell) im Anschluss an das G7-Treffen der Entwicklungs- und Gesundheitsminister *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 14. April *** 14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede (anschließend Q&A) zu "Building the Financial System of the 21st Century: An Agenda for Europe and the United States" *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 203.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 15,0 zuvor: 17,6 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 22:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Urban Institute *** - DE/G7, Fortsetzung Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 20.5.), Bonn - NL/Bundeskanzler Scholz, Antrittsbesuch in den Niederlanden, Den Haag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 00:12 ET (04:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.