Die britische Arzneimittelbehörde hat dem Wirkstoff FYB201, einem Biosimilar für Lucentis, die Zulassung erteilt. Lucentis wurde ursprünglich von Genentech entwickelt und wird bei schwerwiegenden Augenerkrankungen eingesetzt. 2021 wurde mit dem Wirkstoff ein Umsatz von 3,6 Mrd. $ erwirtschaftet.Weitere Zulassungen durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die U.S. Food and Drug Administration (FDA) stehen noch aus. Die Aktie war an dieser Stelle bereits des Öfteren Thema. Die Zulassung brachte rd. 9 % Kursplus auf 68,50 €. Mit den HEXAL-Gründern Thomas und Andreas Strüngmann im Hintergrund ist für FORMYCON der Weg zu dreistelligen Kursen machbar.



