Die Deutsche Bank lädt heute zu ihrer Hauptversammlung. Wichtigster Punkt ist die Neuwahl des Chefkontrolleurs, denn der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates tritt nicht mehr an. Auch der Geschäftsbericht wird vorgestellt. Die Experten blieben zuletzt auch für das laufende Jahr optimistisch.Deutschlands größtes Geldhaus bekommt einen neuen Chefkontrolleur: Die Hauptversammlung an diesem Donnerstag ist für Aufsichtsratschef Paul Achleitner die letzte in dieser Funktion. Nach zehn Jahren im Amt ...

