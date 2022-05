Der US-Netzwerkausrüster senkt die Jahresziele nach einem schwachen Quartal wegen anhaltender Lieferkettenprobleme angesichts von Corona-Lockdowns in China und des Ukraine-Kriegs deutlich. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein Umsatzwachstum zwischen 2 und 3 %. Zuvor hatte die Prognose bei 5,5 bis 6,5 % gelegen.



Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal (bis Ende April) stagnierte CISCOs Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bei 12,8 Mrd. $ und blieb damit weit unter den Markterwartungen. Man versicherte aber, dass CISCO langfristig gut aufgestellt bleibe. Der im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine beschlossene Geschäftsstopp in Russland und Belarus drückte die Erlöse in den vergangenen drei Monaten nach Angaben von CISCO um rund 200 Mio. $. Den Nettogewinn steigerte der Großhersteller von Computer-Netzwerkausrüstung dank niedrigerer Betriebskosten dennoch um 6 % auf 3,0 Mrd. $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



