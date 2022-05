Die deutlichen Kursverluste an der Wall Street dürften den DAX am Donnerstag zunächst wieder unter die Marke von 14.000 Punkten drücken. Der Ausbruch über den Abwärtstrend erweis sich als Fehlsignal. Die Erholung der vergangenen Tage findet damit ein abruptes Ende.Inflationssorgen haben die Wall Street zur Wochenmitte erneut abrutschen lassen und vor allem bei Technologietiteln zu höheren Verlusten geführt. In New York zählten Statistiker im laufenden Jahr zudem bereits den fünften Tag mit mehr ...

