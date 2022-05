Die Tesla-Fabrik in Grünheide wird immer wieder mithilfe von Drohnen gefilmt. Nun kam es dabei zu einem Zwischenfall: Eine Drohne hat laut Polizei vor einigen Tagen in rund 1.000 Meter Höhe über der Tesla-Fabrik den Anflug einer Passagiermaschine auf den Hauptstadtflughafen BER behindert. Das Flugzeug musste ausweichen. Das Tesla-Werk steht in der Kontrollzone des Flughafens. Drohnenflüge sind dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...