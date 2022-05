Crash bei Target. Die US-Einzelhandelskette veröffentlichte am Mittwoch eine Gewinnwarnung und verlor daraufhin ein Viertel seiner Marktkapitalisierung. Cisco stagnierte und warnte vor dem laufenden Quartal. Die Lockdowns in China weiten den Teilemangel erheblich aus. Tesla fliegt aus dem S&P 500 ESG Index. Elon Musk äußerte öffentlich seine Empörung über die Entscheidung.Der Sell-off an der Wall Street ist heute Nacht auf den asiatischen Handel übergesprungen. Die Aktienmärkte eröffneten sehr schwach, können sich aber auf ...

